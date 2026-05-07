Aziz Yıldırım, seçilirse teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Bu karar Kocaman için de büyük önem taşıyor. Çünkü 2018’de Fenerbahçe’den ayrılma sürecinde Aykut Kocaman’ın ekibi takımın gizli bilgilerini dışarıya sızdırmakla suçlandı. Kocaman, yıllar sonra bu suçlamadan çok kırıldığını açıkladı, üzüntüsünü dile getirdi.

Kocaman’ın Fenerbahçe’ye dönmesi iadeiitibar anlamı taşıyor. Samandıra da yeniden yapılandırılacak. Yıldırım’ın kendi döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ve yardımcısı Baturalp Soydaş’ı yeniden görevlendirmesi bekleniyor. Çetinkaya Futbol Direktörü olacak.