Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

‘SEÇENEK DAHİ OLAMAMAYI ANLAMIYORUM’

Kocaman’In açıklamaları şu şekilde: "Kişiselleştirmek istemiyorum, lütfen yanlış dahi anlamayın ama seçenek dahi olamamayı anlayamıyorum. Onun için burada kısa keseyim. Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalışacağımı söylemiştim. Fenerbahçe'nin bana ihtiyaç duymasını hiçbir zaman ıama ihtiyaç duyulduğu zaman, hiçbir ön koşul olmadan bütün gövdemle, vücudumla gelebileceğimi söyledim. Bu saatten sonra ihtiyaç olmasın ama olursa gelebileceğimi söylüyorum."

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden olan Aykut Kocaman'ın son halinin hayli değiştiği görüldü. Sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan görüntülere, “Aykut Kocaman çok yaşlanmış” yorumları yapıldı.