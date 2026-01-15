İstanbul'da evindeyken 15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. 59 yaşındaki arkıcının son durumuyla ilgili bilgiyi, avukatı verdi. "KISMİ OLARAK OLUMLU SEYRETMEKTE" Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir." "Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.