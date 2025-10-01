AKP’ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Sinan Akçıl, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile buluştu.

"BİR SİPER ADAMI"

Albayrak ile görüşmesini sosyal medya üzerinden paylaşan Akçıl, "Üç saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o.

47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı."

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Instagram'dan yaptığı paylaşımla istifa eden Albayrak'ın son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlık döneminin adından sessizliğe bürünen Albayrak'ın sakallarının da beyazladığı görüldü.

47. yaşındaki Berat Albayrak 10 Kasım 2020 tarihinde bakanlık görevinden istifa etmişti.

İşte Albayrak'ın son hali: