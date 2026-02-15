Derin Mermerci, dünyaca ünlü moda devi Hermès’in ikonik Birkin modeli için aylarca süren bekleyişini sonlandırdı. Sınırlı sayıda üretilen ve sahip olması oldukça güç olan çanta için Mermerci’nin servet değerinde bir ödeme yaptığı öğrenildi.

LÜKS TUTKUSU SABIR TESTİNE DÖNÜŞTÜ



Moda dünyasında bir statü simgesi olarak kabul edilen Hermès Birkin modeline sahip olmak isteyen Derin Mermerci, özel sipariş sistemiyle çalışan marka için uzun bir bekleme listesine girdi. El işçiliği ve nadir bulunan deri materyalleri nedeniyle üretimi oldukça kısıtlı tutulan çanta için aylardır sıra bekleyen Mermerci, sonunda hayalindeki aksesuara kavuştu. Cemiyet kulislerinde konuşulan bilgilere göre ünlü ismin, bu özel tasarım için yaklaşık 1 milyon lirayı gözden çıkardığı belirtiliyor.

DÜNYA YILDIZLARININ VE SOSYETENİN ORTAK TERCİHİ



Adını İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin’den alan bu özel seri, dünya genelinde sadece en seçkin müşterilere sunulmasıyla tanınıyor. Tamamen el işçiliğiyle üretilen ve yatırım değeri her geçen gün artan çantaların fiyatları, kullanılan derinin nadirliğine ve üzerindeki metal aksamların özelliğine göre 500 bin liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar yükselebiliyor. Derin Mermerci'nin koleksiyonuna eklediği bu son parça, stilinin yanı sıra yaptığı lüks yatırımlarla da adından söz ettirmeye devam edeceğini kanıtladı.