Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılından bu yana süren evliliklerini sonlandırdı. İkiz kızları Alin ve Lina ile mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift, sosyal medyada da örnek aile olarak gösteriliyordu.

Ancak son aylarda kamuoyunda dolaşan boşanma iddiaları, çiftin sessizliğini koruması nedeniyle giderek güç kazanmıştı. Anıl Altan bu süreçte ayrılık söylentilerini net bir şekilde yalanlarken, Pelin Akil’in belirsiz açıklamaları soru işaretlerini artırmıştı.

YOLLARINI AYIRDIKLARINI AÇIKLADI

Son noktayı ise Pelin Akil koydu. Berkay konserinde görüntülenen oyuncu, ısrarlı sorular üzerine ilk kez açık konuştu.

“Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyen Akil, çocukları için her zaman bir arada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Açıklamasında, “Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli” ifadelerini kullandı.