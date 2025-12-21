19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda provokatif paylaşımda bulunan gazeteci Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la yaptığı görüşme üzerinden eleştirdiği paylaşımının ardından gözaltına alındı.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Gece saatlerinde göz altına alınan ve evinde arama yapılan Çakır, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakır, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 'uyuşturucu' soruşturmasıyla ilgili ifadeye çağrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığında bizzat Bakanlık makamında gerçekleşen ve Adalet Bakanı tarafından paylaşılıp duyurulan şu samimi ziyaretten sadece 2 gün sonra Steven Sadettin ile ilgili uyuşturucu dahil kapsamlı bir soruşturma kapsamında Steven Sadettin’in evinde arama yapılması bu esnada şahsın yurt dışında olması…

İşte bu yüzden makam sahipleri o makamların izzetini muhafaza için azami dikkati göstermeli. Şimdi Steven Sadettin’in evinde yapılan arama diyelim “temiz” çıktı; bu “temizliği” kamuoyu nasıl yorumlayacak? Steven Sadettin’in bu görüşmeden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmış olma sebebinin takımın Basket maçına gidiş olduğuna kaç kişi ikna olacak?"











