Barınma krizi giderek derinleşirken, konut fiyatları ile fahiş kiralar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Halk sosyal konut beklerken, yatırımcılara dönük kampanyalarıyla eleştirilere neden olan Emlak GYO’nun ‘Yeni Yuvam Modeli’ ile dar ve orta gelirlinin ev alma hayali bir kez daha suya düştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçirilecek kampanya ile ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir sistem sunulduğu aktarıldı.

YATIRIMCIYA FIRSAT

Ancak ev sahipliği oranının yüzde 56’ya kadar düştüğü, kiracı sayısının katlandığı ve kiraların fahiş seviyelere ulaştığı bu dönemde, kampanyada örnek olarak açıklanan 6 milyon liralık 1+1 bir daire için aylık ödenmesi gereken tutarın 150 bin lira olması ile dar ve orta gelirlinin ev hayali yine hüsranla sonuçlandı.

Kampanyadaki örnek ödeme planına göre 6 milyon TL’lik daire için ilk 30 ay Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık 150 bin TL ödeme yapılması gerekiyor. Son 30 ay ise Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme yapılması şartı bulunuyor. 150 bin liralık taksit, 22 bin 104 liralık asgari ücretin 6.7 katı, 16 bin 881 liralık en düşük emekli maaşının ise 8.8 katı.

Bankaların kredi hesaplaması yaparken hane gelirinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde planlama yapması dikkate alındığında, aylık 150 bin liralık taksitin ödenmesi için hane gelirinin en az 300 bin lirayı bulması gerekli. Böylece asgari ücretlinin, 16 bin 881 liraya geçinmeye çalışan emeklinin, orta gelirlinin yanına yaklaşamayacağı kampanya yatırımcı için fırsat olarak öne çıkıyor.

‘Kampanyaya katılımda belli şartlar olmalı’

Sektör temsilcileri kampanyayı olumlu karşıladıklarını belirtirken, dar ve orta gelirliye yönelik kampanyaların ise artırılması gerektiğini vurguluyor. AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Asıl hedef, ihtiyacı olan kesimi konut sahibi yapmak olmalı. Bu kampanya daha üst segmente hitap ediyor. Kampanya için okul, ev masrafları da düşünüldüğünde haneye aylık ödemenin en az 2-2.5 katı gelir girmeli. Bu kampanyalar, elinde nakdi olan, standart geliri olan kişilere yansıyacak” dedi. “Bu kişiler bunu yatırım aracı olarak da kullanabilir” ifadelerini kullanan Şişik, “Burada seçici olmak lazım. Konut açığına daha olumlu hizmet edebilmek için kampanyaya katılımda belirli şartlar olmalı” diye konuştu.

‘Bu işi ancak devlet çözer’

İnder Başkanı Engin Keçeli, “Hepimiz, herkesin barınma probleminin çözüldüğü, her şeyin makul fiyatlarla olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kampanyada bölgeler var. Buradaki dairelerin fiyatları da önemli. Umarım netice alınır” diye konuştu. “Alt gelir grubunun ev sahibi olması ya da düzgün kiralara çıkabilmesinin tek formülü devlet” ifadelerini kullanan Keçeli, “Bunu sadece devlet sübvanse ederse olur bu iş. Tüm derdimiz bu krizin çözülmesi” açıklamasını yaptı.