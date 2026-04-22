Avrupa hayali kuran milyonlarca çalışan için rota yeniden çiziliyor. Gelenekselleşmiş Almanya ve Hollanda rotalarının aksine, 2026 yılına damgasını vuran ülke İrlanda oldu. Avrupa’nın Silikon Vadisi olarak anılan ada ülkesi, devasa iş gücü açığını kapatmak için tam 55 bin yeni çalışma izni vereceğini duyurdu. Özellikle belirli meslek dallarında maaşların 7.000 Euro bandına çıkması, Türkiye dahil dünyanın pek çok yerinden binlerce kişinin rotasını buraya çevirmesine neden oldu.

İRLANDA İŞÇİ ALIMLARINA BAŞLADI

İrlanda, Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin Avrupa merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu hızlı büyüme, ülkede sadece teknoloji değil; inşaat, sağlık, lojistik ve hizmet sektörlerinde de ciddi bir personel kıtlığı yarattı. İrlanda Hükümeti, ekonominin çarklarını döndürebilmek için "Kritik Beceriler Listesi"ni genişleterek AB dışından gelen nitelikli işçilere vize kolaylığı sağladı.

EN ÇOK İŞÇİ ALAN MESLEKLER BELLİ OLDU

İrlanda’da kazançlar, yaptığınız işin "kritik" olup olmamasına göre değişiyor. İşte 2026 yılı itibarıyla en çok aranan meslekler ve tahmini aylık kazançlar:

Teknoloji ve Yazılım: Yazılım mühendisleri ve siber güvenlik uzmanları için başlangıç maaşları 6.000 € - 7.500 € seviyelerinde seyrediyor.

Sağlık Sektörü: Hemşireler ve uzman doktorlar en çok arananlar listesinde ilk sırada. Uzman bir doktorun aylık geliri ek ödemelerle 7.000 Euro’yu aşabiliyor.

İnşaat ve Mühendislik: Şantiye şefleri ve elektrik mühendisleri için aylık 5.000 € - 6.500 € arası teklifler standart hale geldi.

Teknik Zanaat: Kaynakçılar, tesisatçılar ve tır şoförleri için aylık kazançlar 3.500 € ile 4.500 € arasında değişiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER AÇIKLANDI

İrlanda’da çalışmak için en önemli adım, İrlanda merkezli bir şirketten resmi bir iş teklifi almaktır. İş teklifini aldıktan sonra süreç çok daha hızlı ilerliyor.

Genel Başvuru Kriterleri:

Dil Yeterliliği: Resmi bir sınav zorunluluğu her vize türünde olmasa da, iş mülakatlarını geçecek seviyede İngilizce bilmeniz şart.

Kritik Beceri Belgesi: Diploma veya uluslararası geçerliliği olan mesleki sertifikalar (MYK gibi) öncelik sağlar.

İş Sözleşmesi: Yıllık brüt maaş teklifinin genel çalışma izinleri için en az 34.000 €, kritik beceriler için ise genellikle daha yüksek olması beklenir.

GEREKLİ BELGELER

-Geçerli pasaport,

-Onaylı iş sözleşmesi (Contract of Employment),

-Mesleki özgeçmiş (CV) ve diplomalar,

-Adli sicil kaydı.

B PLANI: STAMP 2 VİZESİ

Eğer doğrudan bir iş teklifi alamıyorsanız, İrlanda’nın sunduğu en popüler seçeneklerden biri dil okullarıdır. "Work and Study" programı sayesinde 25 haftalık bir dil kursuna kayıt yaptırarak yasal çalışma izni alabilirsiniz. Bu süreçte haftada 20 saat çalışarak yaşam giderlerinizi karşılayabilir ve oradayken kalıcı bir iş bularak çalışma iznine (Stamp 1 veya 4) geçiş yapabilirsiniz.