Anayasa Mahkemesi, işe iade davalarında, işçinin asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurması zorunluluğunu kaldırdı. Mahkeme, İş Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili düzenlemesini iptal etti.

İPTAL KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'de yayınlanan iptal kararında, bu maddeyi Anayasa'nın 13 ve 36. maddelerine aykırı buldu.

Çalışanın, işe aide için arabulucuya başvurmak isterse, hem taşeron hem de asıl yükleniciyi bilmesi gerekiyordu.

NTV'de yer alan habere göre, iptal kararında, bu durumun uygulamada işçiye ek külfet getirdiğine dikkat çekilirken, "İşçinin taraf olmadğı alı işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabululucuk sürecini asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte yürütmesini zorunlu kılan işe kural iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir kural yüklemektedir." denildi.