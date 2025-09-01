Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018'de hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.
Yüksek Mahkeme, Vatan'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
OLAY
Giresun'un Eynesil ilçesinde, 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet mücadelesi yürüten baba Şaban Vatan, eski bakan ve AKP Milletvekili Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine açılan 2019'da davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevine girmişti.
Vatan, 38 gün kaldığı cezaevinden 21 Ağustos'ta tahliye edilmişti.