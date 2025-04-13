AKP, AYM'nin KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden Meclis'e taşıdı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Devlet Memurları Yasası’ndaki atama, sınav gibi çeşitli şartlara tabi olmadan kamuya atama yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurullarında çalışanlar ne sendika kurabilecek ne de sendikalara üye olabilecek.

“Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesi” gerekçesiyle Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Bu yasalarda düzenlenen konular ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek.

Devlet memuru çalıştırılmayan kamu kurumlarında, 657 sayılı yasa ve diğer ilgili hükümlere bağlı olmaksızın, idari hizmet sözleşmesiyle personel alınabilecek. Bu kişiler iş kanununa tabi olacak.