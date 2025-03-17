Hükümete yakın kalemler, CHP'nin ön seçimde cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında diplomasının iptal edilebileceğini iddia ederken Anayasa Mahkemesi'nden emsal niteliğinde bir karar geldi.

Avukat Kemal Vural doğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği bir kararı hatırlatarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin mümkün olmadığını belirtti.

AYM, Vuraldoğan’ın işaret ettiği kararda, Abidin Pişgin adlı akademisyenin doktora diplomasının iptal edilmesiyle ilgili bireysel başvurusunda eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 18 Ekim 2023 tarihli karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Pişgin, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) tamamladığı doktora eğitiminin ardından 2015’te mezun olmuş ve Ardahan Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlamıştı.

Ancak 2016’da, Gürcistan’dan SDÜ’ye yatay geçiş sürecinde mevzuata uygunluk incelemesi yapıldı. Pişgin’in doktora yeterlik sınavına girebilmek için zorunlu olan seminer dersini almadığı tespit edildi.

11 Mayıs 2016’da Pişgin’ın doktora mezuniyeti iptal edildi. Pişgin ise AYM’ye başvurdu. AYM, oybirliğiyle verdiği kararda, idarenin hata yaptığını ve bu kusurun sorumluluğunu başvurucuya yüklediğini belirtti.

Diplomanın mezuniyetten bir yıl, sınavdan ise üç yıl sonra iptal edilmesi, “iyi yönetişim” ve “tutarlılık” ilkelerine aykırı bulundu. Mahkeme, Anayasa’nın 42. maddesindeki eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.