Hükümete yakın kalemler, CHP'nin ön seçimde cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında diplomasının iptal edilebileceğini iddia ederken Anayasa Mahkemesi'nden emsal niteliğinde bir karar geldi. 

Avukat Kemal Vural doğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği bir kararı hatırlatarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin mümkün olmadığını belirtti.

AYM, Vuraldoğan’ın işaret ettiği kararda, Abidin Pişgin adlı akademisyenin doktora diplomasının iptal edilmesiyle ilgili bireysel başvurusunda  eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 18 Ekim  2023 tarihli karar, Resmi  Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Pişgin, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ)  tamamladığı doktora eğitiminin ardından 2015’te mezun olmuş ve Ardahan  Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlamıştı.

Ancak  2016’da, Gürcistan’dan  SDÜ’ye yatay geçiş sürecinde mevzuata uygunluk  incelemesi yapıldı. Pişgin’in  doktora yeterlik sınavına  girebilmek için zorunlu olan seminer dersini almadığı tespit edildi.

11 Mayıs  2016’da Pişgin’ın doktora  mezuniyeti iptal edildi. Pişgin ise AYM’ye başvurdu.  AYM, oybirliğiyle verdiği  kararda, idarenin hata  yaptığını ve bu kusurun  sorumluluğunu başvurucuya yüklediğini belirtti. 

Diplomanın mezuniyetten  bir yıl, sınavdan ise üç yıl  sonra iptal edilmesi, “iyi  yönetişim” ve “tutarlılık”  ilkelerine aykırı bulundu.  Mahkeme, Anayasa’nın  42. maddesindeki eğitim  hakkının ihlal edildiğine  karar verdi.