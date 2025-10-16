Danıştay 13. Dairesi'nin başavurusunu karara bağlayan AYM, cumhurbaşkanına ‘ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını doğrudan etkileyen kararlar alabilme hakkı’ tanıyan maddeyi anayasaya aykırı bularak Erdoğan'ın yetkisini iptal etti.

Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verildiği ve yasama devredilmezliği ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kanunun birinci maddesi için verilen iptal kararının hukuksal boşluk yaratacağı düşünülerek hemen uygulamaya alınmaması yönünde karar verildi.

'KAMU YARARI' ERTELEMESİ

AYM kararında; kuralla, döviz, banknot, hisse senetleri ve tahvillerin alım satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan yapılmış ya da bunları içeren her türlü eşya ve kıymetlerin; ticari senetlerle ödeme sağlamak için kullanılan her türlü araç ve belgenin ülke dışına çıkarılması veya ülkeye getirilmesinin düzenlenmesi, sınırlandırılması ve Türk parasının değerinin korunması hususlarıyla ilgili olarak karar alma yetkisinin Cumhurbaşkanı’na tanındığına dikkat çekildi.

AYM, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kanun, yalnızca Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla kararlar alınabileceğini belirtmekte ancak bu yetkinin sınırlarını belirleyen somut ilkeleri ortaya koyamamaktadır. Bu itibarla kural kapsamında döviz, banknot, hisse senetleri ve tahvillerin alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan yapılmış ya da bunları içeren her türlü eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle ödeme sağlamak için kullanılan her türlü araç ve belgenin ülke dışına çıkarılması veya ülkeye getirilmesinin düzenlenmesi, sınırlandırılması ve Türk parasının değerinin korunması hususlarıyla ilgili temel ilke ve esaslar kanunda belirlenmeksizin Cumhurbaşkanına doğrudan düzenleme yapma yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle bağdaşan bir yönü bulunmamaktadır.”

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre AYM, yasanın birinci maddesiyle bağlantılı 2. ve Ek 5. maddelerini de iptal ederken birinci maddenin iptal kararı oyçokluğuyla alındı. Karar, iptal nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde iktidarın yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor.