Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'la ilgili AYM gerekçeli kararı resmi gazetede yayınlandı. Karar, “hakkaniyete uygun yargılanma ihlalinin ortadan kaldırılması” için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama yapmasını öngörüyor.

Anayasa Mahkemesi, 'Gezi Parkı Davası' olarak bilinen yargılamada, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın 'Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmesi gerektiği bildirildi.

"ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz söz konusu karara ilişkin yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Kararında, Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı’ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti. Bu karar sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi taraından “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” verilmesi zorunlu.

Bu noktada, yargılamanın yenilenmesi sürecinde ciddi sağlık sorunları bulunan Tayfun Kahraman hakkında “İnfazın Durdurulması ve Tahliye Kararı” verilmesi de hakkaniyete uygun bir yaklaşım olacaktır. Zira Anayasa Mahkemesi’nin Kararında ortaya koyduğu gerekçeler, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemsi’nin Mahkumiyet Kararına yönelik ciddi eleştirleri de içinde barındırmaktadır. "