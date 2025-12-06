Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP’nin başvurusu üzerine Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) birçok yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.
AYM, fonun kurulmasına dair kanun ile TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketler üzerindeki yetkilerini düzenleyen yasada kritik iptallere imza attı.
İktidar 9 ay içinde AYM kararına uygun yeni bir yasal düzenleme yapmazsa, Varlık Fonu şirketleri de denetimsiz kalamayacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatına tabi olmak zorunda kalacak.