İktidar, 27 Aralık 2024’te ÖTV Yasası’nın engellilere araç satışıyla ilgili maddesini değiştirdi ve engelliler için ÖTV’siz araç alma süresini 5 yıldan 10 yıla çıkardı. Bu düzenlemeye karşı AYM nezdinde iptal davası açıldı. Yüksek Mahkeme, 26 Haziran 2025’te kararını verdi. Derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan engellilerin bizzat kullanımı amacıyla ‘engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat’ yaptırılmış (örneğin tekerlekli sandalye ile binmesine imkan tanıyan rampası olan) araçlar için düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu.

Süre doldu, engellilere ÖTV’siz araç satışıyla ilgili iptal kararı uygulanmadı

AYM’nin iptal ettiği yasa maddesinin yerine yenisi çıkarılmadı. ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen binlerce engelli vatandaşın yasal hakkını kullanması engellendi.

‘AYM KANUN KOYAMAZ’

Maliye Bakanlığı’na da buna uygun yeni bir karar alması için 9 ay süre verdi. Bu sürenin dolmasına rağmen bir adım atılmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı 81 il defterdarlığına gönderdiği yazıda, bu konuda yeni bir düzenleme yapılamayacağını belirtti.

Gerekçesi de, “Anayasa Mahkemesi bir kanunu ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez” diye açıklandı.

Bu gerekçe, Atalay ile Berberoğlu hakkında verilen AYM kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmamasını hatırlattı.

‘Bu bilinçli bir hak gaspıdır’

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın harekete geçmemesini eşleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, “Sayın Mehmet Şimşek, AYM kararı sonrası oluşan boşluğu doldurmayarak, engellilerin araç alımındaki hakkını fiilen ortadan kaldırdınız. Bu bir teknik aksaklık değil. Bu, kimin yük taşıyacağına dair bilinçli bir tercihtir. Vicdansızlıktır. Hak gaspıdır” dedi.