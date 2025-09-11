Beşiktaş, Al Nassr’ın stoperi Aymeric Laporte için son kozunu oynadı, imzaların atılması için İspanyol oyuncunun Athletic’ten tamamen umudunu kesmesi bekleniyor.
İspanya Futbol Federasyonu, geçen sezon Barcelona’ya Dani Olmo ve Pau Victor için geçici lisans vermişti. Federasyon geçici lisans konusunda olumsuz yanıt verirse Laporte, Kartal olacak. Siyah-beyazlı kulüp, Laporte’nin maaşının yarısını (13 milyon Euro) ödeyecek. Al Nassr kiralama bedeli istemiyor. Mayıs 2026’da oyuncunun serbest kalma bedeli 15 milyon Euro.
Dünya Kupası’nda oynamak isteyen Laporte, Athletic’e gidemezse Türkiye’de transfer döneminin biteceği yarına kadar Beşiktaş’a imza atacak.