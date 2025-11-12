Yangın, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Yalı Mahallesi 51. Sokak’taki Feyzioğlu Apartmanı’nın ikinci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Binadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

MUTFAKTAKİ YANGIN EVİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, mutfak kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

ELEKTRİK AKSAMINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

İlk incelemelere göre yangının, buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı değerlendirildi. Olayda yaralanan olmazken, apartman sakinleri aynı binada daha önce dört kez yangın çıktığını söyledi.

İtfaiye ekipleri yangının kesin nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.