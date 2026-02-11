China Eastern Airlines’tan Xi’an çıkışlı, tam iade edilebilir bir birinci sınıf uçak bileti satın alan bir yolcu, havacılık literatürüne "hareketsiz yolcu" olarak geçen ilginç bir yönteme imza attı. Edinilen bilgilere göre söz konusu şahıs, bir yıl boyunca biletini uçuş gerçekleştirmek yerine havalimanındaki VIP salonu imkanlarından yararlanmak amacıyla kullandı.

300 KEZ TARİH DEĞİŞTİRDİ VE PARA ÖDEMEDİ

Haber kaynaklarına yansıyan detaylara göre, yolcunun her gün tekrarladığı süreç belirli bir rutin dahilinde ilerledi. Şahıs, her sabah havayolu kontuarına giderek check-in işlemini gerçekleştiriyor, biniş kartını alıyor ve güvenlik kontrolünden geçerek birinci sınıf yolculara ayrılan VIP salonuna giriş yapıyordu. Burada sunulan ücretsiz açık büfe yemek ve içecek hizmetlerinden faydalanan şahıs, uçağın kalkış saati yaklaştığında ise uçağa binmek yerine bilet satış ofisine giderek biletini ertesi güne erteliyordu.

Kullanılan biletin "esnek ve tam iade edilebilir" kategorisinde olması nedeniyle, yapılan yaklaşık 300 tarih değişikliği işlemi için havayolu şirketine herhangi bir ek ücret ödenmedi.

HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK YOK

Durum, China Eastern Airlines rezervasyon sisteminin aynı bilet numarasının bir yıl içinde 300’den fazla kez yeniden programlandığını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Havayolu yetkilileri tarafından sorgulanan yolcunun bu yöntemi kullanması engellendi.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın "nadir görülen bir vaka" olduğu belirtilirken, bilet kuralları gereği yolcunun herhangi bir usulsüzlükle suçlanamadığı ifade edildi. Şahıs, bu sürecin sonunda biletini tamamen iptal ederek ücret iadesi talep etti. Havayolu şirketi, biletin satış koşulları uyarınca ücretin tamamını yolcuya geri ödedi.