Boş zamanlarda yeni bir dizi keşfetmek yerine daha önce defalarca izlenmiş yapımlara geri dönmek… Pek çok kişiye tanıdık gelen bu davranış aslında sıkıcılıkla değil, beynimizin derinlerdeki ihtiyaçlarıyla bağlantılı. Son araştırmalar, tekrar tekrar izleme alışkanlığının bilinçaltında rahatlık ve güven duygusu yarattığını ortaya çıkardı.

KONTROL EDİLEBİLİR BİR DENEYİM SUNUYOR

İnsan beyni belirsizlikten hoşlanmıyor. Daha önce izlenmiş bir diziyi yeniden açmak, izleyiciye tamamen kontrol edilebilir bir deneyim sunuyor. Karakterlerin hangi adımı atacağını bilmek, final sahnesini hatırlamak ya da sevilen bir repliği tekrar duymak kişiye güven veriyor.

Uzmanlara göre bu durum özellikle stresli dönemlerde ya da belirsizliklerle dolu süreçlerde daha çok tercih ediliyor çünkü tanıdık sahneler, tıpkı güvenli bir liman gibi kişinin ruhsal dengesini korumasına yardımcı oluyor.

DUYGUSAL BAĞ VE AİDİYET

Sevilen diziler, karakterleriyle kurulan bağ sayesinde bir tür aidiyet duygusu sağlıyor. Tekrar izleme alışkanlığı, adeta eski dostları ziyaret etmek gibi bir his yaratıyor. Psikoloji araştırmaları, bu davranışın özellikle yalnızlık hissini azalttığını ve kişinin sosyal ihtiyaçlarını kısmen karşıladığını gösteriyor. Pandemi sonrası dönemde bu alışkanlığın daha da arttığı gözlemlendi.

"ZARARSIZ AMA DENGELİ OLMALI"

Psikologlara göre tekrar izlemek zararlı değil hatta kişinin duygusal düzenlenme becerilerini destekliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Eğer bu durum tamamen yeni deneyimlerden kaçınmaya dönüşürse, kişinin sosyal hayatını ve gelişimini olumsuz etkileyebilir.