Bir kaynak, “Tom ve Ana birlikte güzel zaman geçirdi ama ilişkileri artık sona erdi. Arkadaş kalmaya devam edecekler ama artık sevgili değiller. Artık yolun sonuna geldiklerini ve arkadaş olarak daha iyi olduklarını fark ettiler.” dedi.

Çiftin, ayrılığı olgunlukla karşıladığı belirtilirken, de Armas’ın Tom Cruise’un yeni filmi Deeper'da rol alacağı ve profesyonel olarak yollarının kesişmeye devam edeceği bildirildi.

Ayrılık haberi, Ana de Armas’ın Cruise’un Top Gun: Maverick filmindeki rol arkadaşı Miles Teller ile Santa Monica’da aynı spor salonundan çıkarken görülmesinin ardından geldi. İkili, görüntülendikten sonra ayrı araçlara binerek uzaklaştı.

İLK KEZ TEMMUZ AYINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Tom ve Ana, ilişkilerini ilk kez Temmuz ayında Vermont'ta el ele görüntülenerek kamuoyuna duyurmuştu. O tarihten önce ikili, Şubat ayında başlayan ilişki söylentilerini takip eden bir dizi etkinlikte birlikte görülmüştü. Örneğin, Oasis konserine birlikte gitmiş ve Menorca’da bir tekne gezisine katılmışlardı.

Tom Cruise’un Ana’ya çiçeklerden kitaplara, altın bilekliklerden tasarım kıyafetlere kadar birçok hediye verdiği, hatta onu dilediği yere anında götürerek seyahat tutkusu konusunda destek olduğu ifade edildi. Bu jestlerin, ilişkinin ilerleyen evrelerinde daha da büyük ve kişisel hediyelere dönüştüğü aktarıldı.

İlk olarak Şubat ayında profesyonel nedenlerle tanıştıkları belirtilen çiftin ilişkisi, Mayıs ayında David Beckham’ın 50. yaş günü partisine birlikte katılmalarıyla gündeme gelmişti. O dönemde bazı konuklar ilişkilerinin arkadaşlık boyutunda kaldığını öne sürse de, farklı kaynaklar Tom’un Ana’ya oldukça “ilgili” olduğunu dile getirmişti.

Son olarak, Ana de Armas Eylül ayında Porto Riko'da Bad Bunny konserinde görüntülenmiş ve bu ayın başlarında Paris Moda Haftası sırasında gizemli bir erkekle poz vermişti.