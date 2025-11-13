Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’teki seçimlerden hemen önce esnafa erken emeklilik yolunu açacak olan prim gün sayısını 9.000’den 7.200’e indirme sözü vermişti. AKP bu söz sayesinde 2023 seçimlerinde çok sayıda esnafın oyunu aldı. Ancak o sözün üzerinden 2.5 yıldan fazla süre geçmesine rağmen esnafa erken emeklilik yolu açılmadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “Verdiğiniz sözü niye yerine getirmediniz?” diye sorunca esnafa erken emeklilik müjdesinin AKP tarafından ikinci kez seçim malzemesi yapılacağı ortaya çıktı.

Esnafın 9.000 gün prim süresi zorunluluğunun 7.200 güne düşürülmesi vaadi tekrarlanacak.

ESNAF BOŞUNA BEKLEMESİN

Işıkhan, soruya şu yanıtı verdi: “Bu, bizim daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. Ancak 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Bütçenin toparlanması koşulunda.”

Işıkhan’ın bu açıklaması, esnafa aynı müjdenin önümüzdeki seçimlerde tekrar verileceğini, ancak sözün yerine getirilmesinin bütçe imkanları nedeniyle ‘kesin’ olmadığını ortaya koydu. Işıkhan’ın yanıtına tepki gösteren CHP Milletvekili Cavit Arı, “Yani yeni bir seçim haftasına kadar mı demek istiyorsunuz? Seçime bir hafta kala böyle bir söz verildiyse, üstelik sözü veren Cumhurbaşkanıysa bu söz derhal tutulur. Hangi seçimi bekleyeceksiniz? Demek ki bir sonraki seçime kadar 7.200 beklentisi olan esnaf boşa bekliyor” dedi. Bakan Işıkhan, “Daha zamanımız var, bu sözü yerine getireceğiz” yanıtını verdi.

Muhalefetin önergesi reddedildi

Tartışmaların ardından İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, esnafın 9.000 gün olan prim gün şartını 7.200’e indirilmesi ve buradan oluşacak mali yükün Hazine’den karşılanması için bir önerge verdi. Usta, önergesini savunurken, “Esnafın çok mağdur ve sıkıntılı olduğunu, bu primleri yatırmakta zorlandığını görmemiz gerekiyor. Yeni bir seçimi daha beklemenin gereği yok. Bunun bir an evvel yapılması lazım” dedi. Ancak önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.