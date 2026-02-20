Korkunç olay önceki akşam saat 20.00 sıralarında Aksaray’da meydana geldi. Silah sesi ihbarına giden polis ekipleri, evin açık olan kapısından içeri girdiklerinde, Kübra Kılıç (31), Zeynep Ayaz (30) ve Tolga Kuş’u kanlar içinde buldu.

HASTANEDE ÖLDÜ

Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz’ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç da kaldırıldığı hastanede can verdi. Kuş ve Kılıç’ın 7 ay önce boşandığı ve Kılıç’ın, biri 12 diğeri 4 yaşında olan 2 çocuğuyla yaşadığı belirlendi.

Kuş’un, ‘kıskançlık’ ve ‘evleneceği’ iddiasıyla eski eşini sürekli rahatsız ettiği, önceki gece de aynı nedenle eve gelip kanlı eylemini gerçekleştirdiği öne sürüldü. Kanlı cinayetle ilgili soruşturma sürerken iki kadının cenazesi memleketlerinde toprağa verildi.