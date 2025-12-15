

1,5 yıldır beraberlik yaşayan ve aynı evi paylaşan şarkıcı Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt geçen eylülde ilişkilerini noktalamıştı.

Her yerde el ele göz göze olan, birbirlerinin isimlerini de parmaklarına dövme de yaptıran ikilinin fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırdıkları öğrenilmişti.

Alya, "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var. Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" demişti.

Ancak ikili ayrılığa fazla dayanamadı. Yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerindeki buzları eritti. Dün akşam da bir düğüne el ele katılarak barıştıklarını ilan etti.