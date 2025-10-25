1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girdi. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşandı.
Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.
4 yıldır birlikte olan çift geçen eylülde ilişkilerini sonlandırdı. Demet Şener, "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi. Ancak ikili ayrılığa fazla dayanamadı. Yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerindeki buzları eritti.