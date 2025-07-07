Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, bir süre önce DJ Melih Kunukçu ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftle ilgili geçen günlerde ayrılık iddiası gündeme geldi.

İrem Derici ile Melih Kunukçu'nun aşkının bittiği öne sürüldü. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması da dedikoduları güçlendirdi.

Derici, sevgilisi ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırırken, Kunukçu ise paylaşımları silmedi.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

İlişkilerinde kısa süreli anlaşmazlık yaşayan çift yeniden bir araya geldi. İrem Derici eski kareleri yeniden Instagram'a yükledi ve Melih Kunukçu'yu takip etmeye başladı.

Bu gelişme sonrası çiftin sorunlarını çözdüğü ve aşklarına kaldıkları yerden devam ettikleri kesinleşti.