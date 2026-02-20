Suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Medyascope “Kurtlar Sofrasında Kadınlar”ın konuğu oldu. Ateş, "Günün birinde siyasete atılmak var mı hedefleriniz arasında?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu soruya şöyle başlayayım, Sinan öldüğünün hemen ertesinde Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener bana seçilebileceğim yerlerden ve sıradan milletvekili olmamı teklifi ettiler ve ben kabul etmedim. O anki psikoloji, şöyle düşündüm 'Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım, bir şeyler mi edineceğim, ben hiçbir şey değilim. Sırf Sinan’ın karısı olduğum için başıma bu geldi diye bana bunu veriyorlar.' Çok yanlış düşünmüşüm. Çok pişman oldum sonrasında. Keşke kabul etseydim. Siyasetin gölgesi bu cinayetin bu kadar üzerindeyken benim bu teklifi kabul etmemem aptallık olmuş. Keşke kabul etseydim ama 'Bundan sonrası için düşünüyor musunuz' derseniz, evet düşünüyorum. Siyasete atılmayı kesinlikle düşünüyorum."

"SİYASETİN İÇİNDE BENİM DE BİREBİR MÜCADELEM OLMADAN OLMAZ"

Ateş, "Ne zaman verdiniz bu kararı?" sorusunu "Yaklaşık senesinde diyebilirim. Belki de biraz kendimi de toparladım, psikolojimi toparladım, kafamı toparladım, etrafımı gözlemledim. Bu işin başka yolu yok. Olacaksa siyasetin desteği olmadan, siyasetin içinde benim de birebir mücadelem olmadan olmaz gerçekten" diye yanıtladı. Ayşe Ateş, "Bu yönde girişimleriniz var mı şu an?" sorusu üzerine "Şu an için yok. Vakti geldiğinde, zamanı geldiğinde" ifadesini kullandı.

Ayşe Ateş, "Sizin ideolojik duruşunuz kendi bireysel mücadeleniz üzerinden şekilleniyor doğru mu?" sorusunu yanıtlarken şunları kaydetti:

"Evet. Sadece kendim için de değil aslında. Bu süreçte şunu gördüm. İnsanlar bana çok anlam yüklediler. Çok fazla kişiyle temasa geçtim ve herkes şunu söylüyor: 'Siyasetin içinde olmalısınız, biz size güveniyoruz.' Benim desteğimi isteyen birçok insan oldu. Tabii ben her yere yetişemedim, yetişemem. Şu an için siyasi bir kimliğim yok, öyle bir gücüm de yok zaten. 'Bir program var, katılır mısınız? Burada bize destek olur musunuz?' Yine bu şekilde bir cinayete kurban giden kişilerin aileleri, anneleri, babaları. Kimileriyle görüştüm, kimileriyle görüşemedim. Tabii biraz da hani bu durumu kullanıyor gibi olmak da istemiyorum. Ama herkes yanlarında görmek istiyor. Sokakta insanlar çeviriyor, 'Ayşe Hanım sizi milletvekili olarak Mecliste görmek istiyoruz' diyorlar. İnsanlarda teveccüh var ama bunun yanı sıra her şeyi bir kenara koyun, ben bu mücadeleyi verip kazanabilmek için istiyorum. Kazanacağıma da inanıyorum. Siyasetin içinde olmam gerektiğini düşünüyorum."

"KENDİ HAZIRLIĞIMI KENDİ AÇIMDAN YAPIYORUM"

Ateş, "Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir desteği olacak sizin siyasetin içinde olmanızın?" sorusunu da "En basitinden, eğer ben o gün milletvekili olsaydım, şimdi bana yöneltilen bu işte tehditler, şunlar bunlar, bunların hiçbirisinin de olacağını düşünmüyordum. En azından ben sokağa rahat çıkardım. En basiti bu. Ve belki de daha güçlü bir mücadele verirdim. Sonuçlar bu noktaya değil de çok daha ileriye taşınırdı belki. Öyle olacağını düşünüyorum, öyle olur da en azından buna inanıyorum" diye yanıtladı.

Ateş, "Madem ki böyle bir siyasete atılmak gündeminizde var, önünüze de koydunuz. Bununla ilgili muhtemelen girişimler yapma zamanı çünkü seçimlere de çok bir zaman kalmadı sanki. 2028 olsa da hani öne çekilmesi de gündemde olabilir. Bu yönde çaba ve çalışmalar içine girmeyi planlıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Şu an daha değil. Sanki biraz daha erken gibi. Vakti geldiğinde, bir teklif gelirse onu da yine değerlendiririm. Oturur konuşuruz. O gün, o zaman ve o şartlar. Çünkü Türkiye’de şartlar sürekli çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yani her sabah farklı bir şeye uyanıyoruz. O yüzden de şimdiden net bir şey söylemek çok mümkün olmaz. Ama ben kendi hazırlığımı kendi açımdan yapıyorum." şeklinde konuştu.

"NASİP OLURSA MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYORUM"

Ayşe Ateş, "Ne yapıyorsunuz, nasıl hazırlanıyorsunuz" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Okuyorum, gündemi takip ediyorum. Aslında psikoloji okuyorum. Bence toplum psikolojisi çok önemli. Benim özellikle eğildiğim konular mesela çocuklar. Suça sürüklenen çocuk mesela, bu konu özellikle gündemimizi çok meşgul eden, adalet konusu, adaletsizlik, insanlar neden bu durumda, nasıl bu duruma geliyor, nasıl bu cesareti gösteriyor, ailelerin yaşadıkları daha ziyade bu adaletle ilgili konuları araştırıyorum, okuyorum, gündemi takip ediyorum. Dinliyorum, izliyorum."

Ateş, "İzliyorsunuz ve siz kendi formasyonunuzu ona göre biçimlendirmeye başladınız. Peki önümüzdeki beş yılın sonunda kendinizi nerede görüyorsunuz? Ya da nasıl hedefiniz var beş yıl sonrası için?" sorusunu, "Bir defa biraz daha böyle huzurlu olmak istiyorum. Huzurlu, daha huzurlu, daha sakin, daha kendimi güvende hissetmek istiyorum. Eğer siyasete girersem, nasip olursa milletvekili olmak istiyorum. Çocuklarımla birlikte, biraz da onlarla birlikte bir şeyler yapmak istiyorum" diye yanıtladı.

Ayşe Ateş, "Çocuklarınız istiyor mu milletvekili olmanızı?" sorusu üzerine de "Onlar benden daha çok istiyorlar. Çünkü güven duygusu, bizim şu an yaşadığımız en büyük sorunumuz bu galiba. Güvende hissetmek. Öyle olduğu zaman daha güvende olacaklarını düşünüyorlar onlar da" ifadelerini kullandı.