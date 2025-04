CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, protestolar nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti başlattı. Tanal'ın başlattığı nöbete Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş destek verdi. Ateş adalet nöbetinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"ADALETSE HERKES İÇİN ADALET"

"Protestodan ziyade demokratik haklarımızı istiyoruz. Halk, hukuk, adalet istiyoruz. Kişiye özel hukuk olmaz. Sana ayrı bana ayrı hukuk olmaz. Adalet hukuk tektir, birdir. Doğru tektir ve biz doğruların uygulanmasını herkes için adalet istiyoruz. Katiller sokakta geziyor. Hırsızlar sokakta geziyor ama bu memleketin geleceği olan pırıl pırıl gençler cezaevinde ne şartlarda. Gerçekten inanın izlerken gözyaşı döküyorum. Pırıl pırıl çocuklar, süt kuzusu anne kuzu onlar daha ya 17-18 yaşında çocuklar cezaevinde. Niye cezaevinde? Yani bunu birisi bize açıklasın. Mahir Polat ölüyor cezaevinde birisi bunu bize açıklasın. Ekrem başkan niye cezaevinde, hak ediyor mu orada olmayı? Yani adaletse herkes için adalet herkes için. Kişiye özel adalet olmaz. Türkiye laik demokratik bir cumhuriyet ve biz demokratik haklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.

"BUNU İSTEYEN HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"

Hiç kimseden ayrıcalık beklemiyoruz. Bize demokratik haklarımızı versinler. Biz üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü görmek istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Vatanımızı çok seviyoruz. Devletimizi çok seviyoruz. Ne kadar ayrı düşünsek de farklı olsak da bir yerde buluşuyoruz, birleşiyoruz. Önce adalet gelsin. Her yerde adalet gelsin. Ekonomide de adalet. Eğitimde de adalet. Ülkenin her yerde adalete ihtiyacı var. Maalesef bugün biz adaleti sokaklarda arıyoruz. Keşke bu duruma düşmeseydik böyle olmasaydı hiçbir şey ama umudumuzu kaybetmedik. Ben kendi adıma yaşadığım acılar, sıkıntılar zaten bütün kamuoyu biliyor. İnşallah her şey çok güzel olacak. Hak, hukuk, adalet gelecek ama herkes de bunu isteyen herkes elini taşın altına koyacak. Bu işin başka çaresi yok."