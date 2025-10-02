Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada 248 dün sonra tahliye edilen ve Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumunu’ndan ev hapsine alınan menajer Ayşe Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah mahkemenin Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti.
