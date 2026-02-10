Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği gerekçesiyle yargılanan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında savcılık esas hakkında mütalaasını sundu.

İddianamede Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Ancak duruşma savcısı Barım için "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

'SANATÇILARI YÖNLENDİRDİĞİ' İDDİA EDİLDİ

Savcılık mütalaasında, Barım'ın ayrıca 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde; Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Ayşe Barım'ın ayrıca sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, süreci sosyal medya ve sahada yönettiği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiği ileri sürüldü.

Davanın karar duruşması ise yarın görülecek.