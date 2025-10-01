Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım bugün 2. kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

SANATÇILAR YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

İlk duruşmada Ayşe Barım'a destek olmak için çok sayıda sanatçı da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne akın etmişti.

Barım'a destek için adliyede bulunan sanatçılar arasında Zeytin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin de bulunuyordu.

Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

TANIK OLARAK DİNLENECEKLER

Mahkemenin ilk duruşmasında hazır bulunan oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Belgüzar Korel, Mehmet Günsur, Selma Ergeç gibi isimlerin zorla getirilmesine ve dinlenmesine karar vermişti.

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen oyuncular tanık olarak dinlenecek.

"YALNIZ BIRAKILDIM"

Cezaevinde T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Barım, dizi sektöründeki tekelleşme tartışmasıyla ilgili sadece isim vermeden Fatih Aksoy ve Faruk Turgut’un açıklama yaptığına dikkat çekerek, "Yapımcılardan tekelleşme konusunda açıklama yapmalarını rica ettim, çalmadığım kapı kalmadı; sadece iki kişi açıklama yaptı. Sektör bana sahip çıkmadı, burada bunun da yasını tutuyorum" demişti.

YAKINLARI VE ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE

10.00'da başlayacak olan dava öncesinde Ayşe Barım’ın yakınlarının yanı sıra oyuncu arkadaşları da duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ilk gelen oyuncular Nehir Erdoğan ve Lale Mansur oldu.

TANIKLAR DA GELDİ