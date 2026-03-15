Ayşegül Eraslan’ın arkadaşı Semih Palancı, ölmeden önce paylaştığı kanlı nottaki yazının genç kadının el yazısıyla aynı olmadığını öne sürdü. Ön otopsi raporundaki detayları da paylaşan Palancı, “Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış” ifadelerini kullandı. Bir diğer yakın arkadaşı Buse Şahbaz ise, “Ön otopsiye göre boynundaki kırık asılma nedeniyle olamazmış. Gözaltına alındı Evde 2 kişinin sıkıştırdığı söyleniyor. Bir gün sonra kardeşi gelecekmiş düğün hazırlığı varmış. Bu kesinlikle şüpheli ölüm” diye konuştu. Öte yandan Palancı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

