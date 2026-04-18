Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda dokuz can kaybının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu, eğitim-öğretime geçici olarak kapatıldı. Ardından alınan kararla öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi. Bu kapsamda Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında hazırlıklar tamamlanırken, görevliler Ayser Çalık Ortaokulu yazılı tabelayı okulun kapısına astı. Öğrencilerin ikili eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdüreceği okulda öğlenci olarak eğitim görecek öğrencilerin sınıfları da belirlendi. NE OLMUŞTU? Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlemiş ve dokuz kişiyi öldürmüştü. Olayın ardından kentteki okullarda eğitim - öğretime 2 gün ara verilmişti. Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatılmıştı. Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verilmişti.

