Magazin dünyasının sevilen ismi Aysu Baçeoğlu, katıldığı yayında Cem Yılmaz ile arasında geçen diyaloğu tüm samimiyetiyle dile getirdi. Bir gösterisi öncesinde ünlü komedyene ulaştığını belirten Baçeoğlu, en ön sıradan yer istediğini şu sözlerle aktardı: "Cem’e en ön sıradan protokol yeri istediğimi söyledim. Kendisi de beni gayet nazik karşılayıp kaç kişi olduğumuzu sordu."

"10 KİŞİYİ DUYUNCA KAYIPLARA KARIŞTI"

Baçeoğlu'nun "protokol" talebi, kişi sayısını belirttiğinde ise adeta bir kaçış hikayesine dönüştü. Arkadaş grubuyla birlikte 10 kişi gitmek istediklerini söyleyen Baçeoğlu, Cem Yılmaz’ın bu sayı karşısında verdiği tepkiyi ve sonrasında yaşanan hayal kırıklığını şöyle anlattı:

"10 kişi olduğumuzu söyleyince Cem, 'Tamam Aysu'cum, beş dakikaya seni arıyorum' diyerek telefonu kapattı. Ancak o telefondan sonra bir daha ne aradı ne sordu." Yaşadığı bu anısını gülerek anlatan Baçeoğlu, ünlü komedyenin 10 kişilik talebi duyduğunda verdiği tepkiyle programa damga vurdu.