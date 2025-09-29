

Balıkesir'inn Ayvalık ilçesi, insanlık tarihini yeniden yazabilecek önemli bir keşfe imza attı. Island and Coastal Archaeology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, bölgede Yontma Taş Devri'ne (Paleolitik) ait 138 taş eser ortaya çıkarıldı. Daha önce Ayvalık'ta bu döneme ait hiçbir kalıntı tespit edilmemişti.

Gazeteoksijen'in haberine göre; Elde edilen son bulgular, erken insanların Türkiye'den Avrupa'ya geçiş sırasında Ayvalık'ı güzergah olarak kullandığı yönünde. Bugüne dek Homo sapiens'in Avrupa'ya Afrika'dan Orta Doğu’ya, oradan da Balkanlar ve Levant hattı üzerinden ulaştığı kabul ediliyordu. Ancak bu keşif, Anadolu ve Ege kıyılarının de göç yolları arasında yer almış olabileceğini gösteriyor.

AYVALIK KARA KÖPRÜSÜ GÖREVİNDEYDİ

Araştırmayı yürüten ekip, Buzul Çağı sırasında deniz seviyelerinin 100 metreden fazla düştüğünü ve bugün sular altında bulunan geniş kıyı ovalarının ortaya çıktığını hatırlatıyor. O dönemde Ayvalık’ın ada ve yarımadaları, Anadolu ile Avrupa arasında kesintisiz bir kara köprüsü oluşturuyordu.

Keşfedilen taş aletler, günümüz kıyı şeridi boyunca bulundu ve bu da artık kaybolmuş eski peyzajlarda insanların yaşadığını ve hareket ettiğini kanıtlıyor.

138 ESER BULUNDU

Yaklaşık 200 kilometrekarelik alanda, 10 farklı noktada yürütülen saha çalışmalarında toplam 138 taş eser gün yüzüne çıkarıldı. Bu eserler arasında:

"HEM DUYGUSAL HEM İLHAM VERİCİ"

Levallois teknolojisine (Orta Paleolitik döneme özgü taş yontma tekniği) ait parçalar yer alıyor.

Araştırma ekibinden Göknur Karahan, bu büyük kesici aletlerin Paleolitik dönemin en ikonik buluntuları arasında olduğunu belirterek, "Daha önce hiç Paleolitik kalıntı belgelenmemiş arazilerde bu eserleri ilk kez elimize almak hem duygusal hem de ilham verici bir andı" dedi.

AYVALIK'IN STRATEJİK ÖNEMİ VARDI

Araştırmacılar, Ayvalık’ın Anadolu Yarımadası ile Avrupa arasında etkileşim ve göç için dinamik bir alan olduğunu vurguluyor. Buzul Çağı’ndaki deniz seviyesi düşüşleri sırasında Ayvalık ve Avrupa arasındaki kara bağlantılarının incelenmesi, erken insanların alternatif göç yollarını anlamak açısından kritik görülüyor.

Karahan, "Bulgular, Ege boyunca erken insanların uyum, yenilik ve hareketliliğini canlı biçimde ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.