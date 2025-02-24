Ayvalık Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, özellikle turizm sezonunda kanalizasyon sistemlerini tıkayan atık yağların önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama, belediyeye ait Paşa Limanı Sosyal Tesisi’nde başlatıldı ve hızla tüm işletmelere yayılmaya başladı.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere alınan kararı resmi olarak tebliğ etmeye başladı. Uygulamaya destek veren işletmelere çevre duyarlılıklarından dolayı teşekkür edilirken, kurallara uymayanlar için yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, yeni uygulamanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Şu an belediyeye ait tüm işletmelerde yağ tutucu sistemler devreye alındı. Kanalizasyona karışan atık yağlar, büyük tıkanıklıklara ve altyapı sorunlarına yol açıyor. Bu, sadece Ayvalık’ın değil, tüm Türkiye’nin sorunu. Özellikle yaz sezonunda turizmin yoğun olduğu bölgelerde atık yağların çevreye etkisi büyük. Bu uygulama, turizmimize de olumlu katkı sağlayacaktır.”

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yetkililer, atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasının da önemli olduğunu belirterek, işletmelerin çevre bilinciyle hareket etmelerini istedi. Belediye, gelecekte benzer çevre dostu projeleri artırmayı planlıyor.