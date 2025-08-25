SÖZCÜ, Saray müteahhidi Rönesans tarafından yapılan yerleşkenin açılışı için yeni hedefin 2026 yılı olduğunu, açılışın da önemli bir organizasyonla ve NATO Başkanlar Zirve toplantısı ile gerçekleştirilmesinin planlandığını yazdı. Ancak hesaplar yine tutmadı. Ayyıldız’ın yetişmeyeceği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin sözleriyle ortaya çıktı. Rutte, önceki gün yaptığı açıklamada, zirve toplantısının 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacağını açıkladı. Böylelikle Ayyıldız’ın 2026 Temmuz ayına yetişmeyeceği ortaya çıktı. Zirve Ayyıldız’da yapılamasa da yine Rönesans’ın inşa ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

TARİH VERİLEMİYOR

Ayyıldız projesinin temeli Erdoğan’ın da katıldığı törenle 30 Ağustos 2021’de atılmış ve Cumhuriyetin 100. yılında tamamlanıp, 29 Ekim 2023’te açılması öngörülmüştü. Ancak aradan geçen dört yıla rağmen bitmedi. 12 milyon 620 bin metrekare arazi üzerinde, 890 bin metrekare kapalı alanı olan ve yüzde 92’si tamamlanan “Hilal ve Yıldız” biçimindeki “Ayyıldız Projesi”nin gelecek yıl tamamlanması planlıyor ancak tarih verilemiyor.