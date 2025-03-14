Dünya genelinde, akciğer kanseri, meme kanserinin ardından en sık görülen ikinci kanser türü olarak öne çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2020 yılında 2,21 milyon yeni vaka tespit edildi. Her yıl 1,8 milyon kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu, hastalığı dünya çapında kanserden kaynaklanan ölümlerin başlıca nedeni haline getiriyor. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri, akciğer kanserinin çoğu zaman erken teşhis edilememesi. İşte hastalığın sık bilinmeyen bir işareti: çomak parmak...

HER İKİ ELİN PARMAK UÇLARINI ETKİLİYOR

Bu belirti genellikle her iki elin parmak uçlarını etkileyerek zamanla belirginleşir. Tırnak yataklarının yumuşaması ve çevresindeki derinin kızarmasıyla başlayan süreç, tırnak yatağı ile tırnak kıvrımı arasındaki açının artmasına neden olur. Bunun sonucunda tırnakların eğriliği daha belirgin hale gelir.

Tırnaklar ve çevresindeki deri parlak bir görünüm kazanır ve tırnak yüzeyinde tüm uzunluğu boyunca çıkıntılar oluşur. Cancer Research UK’ye göre, “Parmak uçları genişleyerek sopa benzeri bir görünüm alır” ifadesiyle tanımlanan bu durum, Hippocratis digital (çomak parmak) tipik belirtilerindendir.

GELİŞİMİ YILLAR ALIR

Hippocratis digital gelişimi genellikle yıllar alır. Bu durumu tespit etmek için her iki elinizin birer tırnağını birleştirip bastırmanız yeterlidir. Eğer tırnaklar arasında elmas şeklinde bir boşluk oluşuyorsa bu sağlıklı bir işarettir. Ancak bu boşluğun olmaması, dijital kulüpleşme belirtisi olabileceğini işaret edebilir.

Akciğer kanserinin erken belirtileri arasında inatçı ve üç haftadan uzun süren öksürük, tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, balgamda kan görülmesi, nefes alırken veya öksürürken ağrı hissi, geçmeyen nefes darlığı, kronik yorgunluk, açıklanamayan iştahsızlık ve kilo kaybı yer alıyor.

Ancak, akciğer kanseri genellikle hastalık ilerleyip akciğerler veya diğer organlara yayılana kadar fark edilir semptomlara neden olmuyor. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), bu durumun, akciğer kanserinin prognozunu diğer kanser türlerine kıyasla daha olumsuz hale getirdiği konusunda uyarıyor. Erken teşhis, bu nedenle büyük önem taşıyor.