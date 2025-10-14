Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık bulunan bir kadın yolcu, tramvayı fark etmeden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolcu, güvenlik görevlisinin müdahalesi sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu.
Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolculara raylı sistem hatlarında dikkatli olmaları, yaya geçitlerini kullanmaları ve kulaklıkla çevresel sesleri duyamayacaklarını hatırlattı.