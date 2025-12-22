2026 yılına girmeye sayılı günler kala, milyonlarca çalışanın ve öğrencinin merakla beklediği tatil takvimi netleşti. 2026 yılı, özellikle dini bayramların ve milli bayramların hafta içine denk gelmesiyle, "birleştirilmiş tatil" planları yapanlar için müjdeli haberlerle geliyor. İşte 2026 yılının resmi tatil haritası...

2026 yılının en dikkat çeken özelliği, dini bayramların hafta içine yayılması oldu. Bu durum, özellikle şehir dışı planları yapacak olan vatandaşlar için takvimi avantajlı hale getiriyor:

Bayramlar hafta içiyle birleşiyor

Ramazan Bayramı: 19 Mart Perşembe (Arife) günü başlayacak olan tatil, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak 4 günlük kesintisiz bir dinlenme imkânı sağlayacak.

Kurban Bayramı: 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan bayram; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerine yayılıyor. Hafta ortasında başlayan bu süreç, hafta sonu ile birleşerek toplamda 5 günlük bir tatil potansiyeli oluşturuyor.

Milli Bayramlarda "köprü" tatil ihtimali

2026’da milli bayramların çoğu, hafta sonuyla birleştirilmeye oldukça müsait günlere denk geliyor:

1 Mayıs (cuma): Cuma gününe denk gelmesiyle doğrudan 3 günlük bir hafta sonu tatili sunuyor.

23 Nisan ve 29 Ekim (perşembe): Perşembe gününe denk gelen bu bayramlarda, Cuma günü alınacak 1 günlük izinle tatil süresini 4 güne çıkarmak mümkün olacak.

30 Ağustos (pazar): Zafer Bayramı pazar gününe denk geldiği için hafta sonu tatiline ek bir izin sağlamayacak.

Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerine (Perşembe-Cuma-Cumartesi) denk geliyor. Hafta ortasında başlayan bayram, hafta sonuna doğru uzanan bir tatil takvimi oluşturuyor.

29 Ekim perşembe, 1 Mayıs cuma gününe denk geliyor

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın pazar gününe denk gelmesi, hafta sonu tatili dışında ek bir izin sağlamayacak.

Buna karşılık 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ise perşembe gününe denk gelmesi, bu tarihlerde hafta sonu ile birleştirilebilecek tatil seçeneklerini gündeme getiriyor.

2026 resmi tatil günleri sıralı liste

1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan - Bayramı 3.gün

23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı

2026 yılında toplamda 15,5 gün resmi tatil bulunuyor. Tatillerin büyük bir bölümünün hafta içine veya hafta sonu bitişiğine denk gelmesi, yıl boyunca stratejik izin planlaması yapanların yüzünü güldürecek.