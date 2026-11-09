Kanada'daki Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen 12 haftalık araştırmada, tam yağlı süt ürünleri tüketiminin vücut ağırlığı, kolesterol ve insülin direnci üzerindeki etkileri incelendi. Elde edilen sonuçlar, süt ürünlerindeki yağ oranının tek başına sağlık üzerindeki etkileri belirlemediğine işaret etti.

GÜNDE ÜÇ PORSİYON TÜKETENLER İNCELENDİ

Araştırma kapsamında günde üç porsiyon tam yağlı süt ürünü tüketiminin metabolik sağlık göstergeleri üzerindeki etkileri değerlendirildi. İnceleme sonucunda katılımcıların kilo, kolesterol ve insülin direnci ölçümlerinde belirgin bir kötüleşme gözlenmedi.

Bulgular, süt ürünlerinin yalnızca içerdiği yağ miktarına göre değerlendirilmesinin yeterli olmayabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, besinlerin genel yapısının ve kişinin toplam beslenme düzeninin de önemli olduğunu vurguladı.

TANSİYON DEĞERLERİNDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise tam yağlı süt ürünleri tüketen grupların tansiyon değerlerinde iyileşme görülmesi oldu. Bu katılımcıların kalsiyum, protein ve D vitamini alımlarının da arttığı belirlendi.

Bilim insanlarına göre süt ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri yalnızca doymuş yağ miktarıyla açıklanamıyor. Sütün içerdiği proteinler, mineraller ve yağların bir arada bulunması, vücudun bu besinleri işleme biçimini etkileyebiliyor.

The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan ve fazla kilolu veya obezitesi bulunan 74 yetişkinin katıldığı araştırma, 12 haftayla sınırlı tutuldu. Uzmanlar, sonuçların herkesin tam yağlı süt ürünlerine geçmesi gerektiği anlamına gelmediğini, uzun vadeli etkilerin daha kapsamlı çalışmalarla incelenmesi gerektiğini belirtti.