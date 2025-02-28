Çin'de evlilik oranındaki düşüşle birlikte Şandong eyaletinde faaliyet gösteren Shuntian Chemical Group, bekar çalışanlarına 30 Eylül'e kadar evlenmeleri gerektiğini, aksi takdirde işten çıkarılacaklarını duyurdu. Şirketin bu politikası, sosyal medyada büyük tepki çekti ve yerel yetkililer kararı iş yasalarına aykırı buldu.

Şirket, 28 ila 58 yaş arasındaki çalışanlarından evlilik sorunlarını çözmelerini talep ederek, üç aşamalı bir takvim belirledi. Buna göre; ilk çeyrekte evlilik planı yapmayanlardan öz değerlendirme yazmaları istendi. İkinci çeyreğe kadar evlenmeyenler şirket tarafından değerlendirmeye alınacağı; üçüncü çeyrekte hala evlenmeyenlerin ise iş sözleşmelerinin feshedileceği duyuruldu.

TEPKİLER ANINDA GERİ ADIM ATTIRDI

Öte yandan büyük tepki çeken bu uygulamaya Çin medyası ve yerel yönetim anında müdahale etti. Yetkililer, şirketin politikalarının iş yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Bunun üzerine şirket; ertesi gün kararından vazgeçti ve bazı ifadelerinin "uygunsuz" olduğunu kabul etti.

Çin'de yeni evlilik oranları geçen yıl yüzde 20 oranında azalarak tarihindeki en büyük düşüşü kaydetti. Ülke nüfusu ise 2024 itibarıyla üçüncü yıl üst üste azalmaya devam ederek 1.408 milyara geriledi. Hükümet, doğum oranlarını artırmak için çeşitli teşvikler sunsa da gençlerin evliliğe ve çocuk sahibi olmaya yönelik ilgisinin giderek düştüğü gözlemleniyor.