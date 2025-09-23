Gözler Eurovison'a katılım kararı için Azerbaycan'ın tavrına çevrilmişti.

"KATILIMIMIZ SİYASETE BAĞLI DEĞİL"

Azerbaycan'ın Eurovision'daki heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin yarışmaya katılıp katılmamasına bağlı değil. Biz siyasete karışmıyoruz" ifadelerini kullanarak Viyana'daki yarışmada yer alacaklarını duyurdu.

2025'TE İSRAİL'E 12 PUAN VERMİŞTİ

Azerbaycan, 2025 yılında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermişti. Bu karar özellikle Türkiye'de şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmıştı.

İKİNCİ OLMUŞLARDI

Geçen yıl İsrail temsilcisi Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla jüri oylarından 60, halk oylamasından 297 puan alarak toplam 357 puanla ikinci olmuştu. Raphael, sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler tarafından ıslıklarla protesto edilmiş, sahneye atlamaya çalışan iki kişi ise güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

EUROVISION 2026 VİYANA'DA

Eurovision 2026 yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Organizasyon, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından gerçekleştirilecek.