Romanya'ya Türkiye üzerinden gelen Azerbaycan petrolünde kirlilik tespit edildi.

Bu durum ülkede acil durum alarmı verilmesine neden olurken; Romanya Enerji Bakanlığı, acil durum yakıt rezervlerini devreye soktu.

PETROL ORGANİ KLORÜRLE KİRLENMİŞ!

Kararın temelinde, Azerbaycan’dan gelen ve organik klorürle kirlenmiş büyük bir ham petrol sevkiyatının OMV Petrom tarafından reddedilmesi yatıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, organik klorürle (metal ekipmanları aşındırabilen kimyasal madde) kontamine olmuş 92 bin tonluk Azerbaycan menşeli ham petrol sevkiyatının, 16-18 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin Ceyhan Limanı’ndan yola çıkarak OMV Petrom’a ait Petrobrazi rafinerisine ulaşmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Ancak petrolün kirli olduğu tespit edilince, şirket bu partiyi ve ardından gönderilmesi planlanan 92 bin tonluk ikinci bir partiyi daha reddetti.

Bu gelişme, toplamda 184 bin ton ithal ham petrolün Petrobrazi rafinerisine ulaşamamasına yol açtı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Rafinerinin faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için hükümet devreye girerek, ulusal kriz ilan etti ve acil durum yakıt rezervlerinin kullanımı için yasal yetki sağladı.

Enerji Bakanlığı, OMV Petrom’un talebi üzerine, ülkenin stratejik rezervlerinden 80 bin ton ham petrol ve 30 bin ton dizel yakıtın serbest bırakıldığını bildirdi. Şirketin bu rezervleri iki ay içinde yeniden doldurması gerekecek. Bakanlık ayrıca Avrupa Komisyonu’nu gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Kirlilik skandalının kaynağı ise Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı oldu.

BP tarafından yönetilen ve Azerbaycan petrolünü Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na taşıyan boru hattında, Temmuz sonunda organik klorür içeren madde ile kirlenmiş petrol tespit edilmişti.

Sadece Romanya değil, İtalyan Eni SpA şirketi de kontamine olmuş petrol sevkiyatından etkilendiğini duyurdu.

Alınan önlemlerin, Petrobrazi rafinerisinin kesintisiz çalışmasını sağladığı ve Romanya’daki ulusal yakıt piyasasında ciddi aksamaların önüne geçtiği bildirildi.