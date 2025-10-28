Azerbacan’ın Mingeçevir kentinde yaşayan 19 yaşındaki Lyaaman Mammadli 33 yaşındaki Elnur Mammadli ile evleneceği düğün gecesi giydiği gelinliğinin omuzlarını açıkta bıraktığı için damadın ailesi ve yakınları tarafından "çıplak" göründüğü iddiasıyla suçlandı. Tepkilerin ardından genç gelin yaşamına son verdi.

DÜĞÜNDEN BİR GÜN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

Genç gelin düğünden hemen sonra devam eden eleştirilere dayanamayarak bir gün sonra yaşamına son vermesi ailesi ve ülkesinde şok etkisi yarattı.

"OMZU AÇIK GELİNLİK DİYE KIZIMA KABUS YAŞATTILAR"

Genç gelinin babası Babası Murad Bayramov, kızının yoğun eleştiriler nedeniyle psikolojik çöküntü yaşadığını ve kısa bir süre sonra Azerbaycan'ın Mingeçevir kentindeki evlerinin bahçesinde yaşamına son verdiğini belirterek "Kızımın kocası ve ailesi, gelinliği yüzünden evimde kavga çıkardılar, kızıma acılar yaşattılar. Damat Elnur düğünden sonrada evimize gelerek, gelinlik ile ilgili büyük bir kavga çıkardı. Bize, 'Yazıklar olsun! Kızınızın bu kadar ayıp ve açık bir gelinliği giymesine nasıl izin verdiniz?' dediler. Onlara bunun birçok gelinin giydiği gibi normal bir elbise olduğunu söyledik. Ama sakinleşmediler ve tartışmaya devam ettiler Kızım daha fazla dayanamadı ve intihar etti." açıklamasını yaptı.

DAMAT CENAZEDEN KOVULDU

Baba Bayarmov kızının cenazesine katılmak için evine gelen damadı istemediğini ve kovduğunu söyledi.

Azerbaycan polisi babanın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.