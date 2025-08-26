Azerbaycanlı yetkililer, Hazar Denizi’nin hızla sığlaşmasının hem deniz taşımacılığını hem de ekosistemi olumsuz etkilediğini açıkladı. Deniz seviyesindeki düşüş nedeniyle limanlarda ve petrol sevkiyatında sorunlar yaşanırken, bölgedeki mersin balıkları ve Hazar fokları da tehdit altında olduğu aktarıldı.

ÇEKİLME HIZ KAZANDI

Azerbaycan Ekoloji Bakan Yardımcısı Rauf Hajiyev, Reuters’a yaptığı açıklamada, deniz suyunun onlarca yıldır çekildiğini ancak bu sürecin son yıllarda hız kazandığını söyledi.

Hajiyev, Bakü Limanı’na giriş-çıkış yapan gemilerin su seviyesindeki düşüş nedeniyle zorlandığını, bunun da nakliye maliyetlerini artırdığını belirtti.

Resmi verilere göre Hazar Denizi’nin su seviyesi:

Son 5 yılda 90 santimetre,

Son 10 yılda 1,5 metre,

Son 30 yılda ise 2,5 metre azaldı.

Mevcut durumda yıllık düşüşün 20 ila 30 santimetre arasında olduğu tahmin ediliyor.

AZERBAYCAN RUSYA'YI SUÇLADI

Rusya, deniz seviyesindeki azalmayı iklim değişikliğine bağlarken, Azerbaycan farklı bir gerekçe öne sürüyor. Bakü yönetimine göre, Hazar’a dökülen suyun yüzde 80’ini sağlayan Volga Nehri üzerinde Rusya’nın inşa ettiği barajlar, çekilmenin en önemli nedeni olarak gösterdi.