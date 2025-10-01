Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Kopenhag ile karşılaştı. İlk maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Benfica'yı mağlup eden Karabağ, bu kez de Kopenhag'ı mağlup etti. Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 28'de Abdellah Zoubir ve 83'te Emmanuel Addai attı. Bununla birlikte Karabağ FK, 6 puana yükseldi. Kopenhag ise 1 puanda kaldı. Karabağ bir sonraki Devler Ligi maçında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

KİMSE BEKLEMİYORDU

Karabağ kadro değeri sırasında 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında 34. sırada yer alıyor. Azerbaycan takımının toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro olarak gösteriliyor.