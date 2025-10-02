Devlet televizyonu olan AzTV’nin yayınında yapılan açıklamada, Türkiye’nin kendi iç meseleleriyle ilgili yalan haberlere hızla müdahale ettiği, ancak Azerbaycan hakkında yayımlanan asılsız iddialara karşı aynı duyarlılığın gösterilmediği vurgulandı.

'TÜRKİYE NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?'

Açıklamada, “Türkiye kendileriyle ilgili yalan haberlere hemen müdahale ederken, bizimle ilgili olanlara neden sessiz kalıyor?” ifadelerine yer verildi.

Kardeşlik ilişkilerine zarar verebilecek bu tür yayınların kabul edilemez olduğu belirtilen yayında, Türkiye’den dostluk ve stratejik müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmesi beklendiği kaydedildi.

'ÇİRKİN KAMPANYANIN ARKASINDA KİMLER VAR?'

Haber, "Kardeşliğe gölge düşürenler/ Azerbaycan'a karşı çirkin kampanyanın arkasında kimler var?" başlığıyla servis edildi.

'HÜRRİYET VE SABAH'IN KİME YAKIN OLDUĞUNU HERKES İYİ BİLİR'

Azerbaycan'ın resmi devlet televizyonundan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Son aylarda Türkiye'de iktidara yakın medyada Azerbaycan aleyhine haberlere yer veriliyor. Azerbaycanlı yetkililerin 'Eurovision yarışmasında İsrail yoksa biz de yokuz' dediği iddia edildi. Bu yalanı en çok tekrarlayan Hürriyet ve Sabah'ın kime yakın olduğunu herkes iyi bilir. Bu yapılan yayınların tesadüf değil maksatlı olduğu şüphe yaratıyor. Kardeş ülkenin yine yayın organları Netanyahu'nun konuşma yaptığı Birleşmiş Milletler toplantısında da yalan haber yapmaya devam etti. Canlı yayınlanan toplantıda Azerbaycan temsilcilerinin olmadığını tüm dünya gördü. Sahte fotoğraflarla haber yaymak Türk medyasına ne üstünlük kazandırabilir? Türkiye'nin resmi makamları ise susuyor."

Konuya ilişkin Türkiye’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.