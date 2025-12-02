Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “İpek Yolu Yıldızı” (Silk Way Star) müzik yarışmasında Azerbaycanlı jüri üyesi Samira Efendi’nin, Ermenistan’ı temsil eden Saro Gevorgyan’a en yüksek puanı vermesi Azerbaycan kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. Efendi’nin final gecesinde Ermeni yarışmacıya sarılması ise tartışmayı daha da alevlendirdi. Kimi bu hareketi “barışa cesur bir çağrı” olarak değerlendirirken, kimi de “ulusların acı hafızasına saygısızlık” olarak yorumladı.

FİNAL GECESİNDE VERİLEN “12 PUAN”: HAKKINA GİREMEM

Finalde jüri üyeleri arasında yer alan Samira Efendi, Saro Gevorgyan’ın performansını değerlendirdikten sonra kameralar karşısında şu sözleri söyledi:

“Tüm dünyada barış istiyorum ve senin hakkına giremem. Sana Azerbaycan adına 12 puan veriyorum.”

Bu sözlerin ardından Efendi’nin Ermeni yarışmacıya sarılması yarışmanın en dikkat çeken anı oldu. Ancak sahnedeki bu jest, Azerbaycan’da sosyal medya üzerinden hızla büyüyen bir polemiğe dönüştü.

AZERBAYCAN KAMUOYUNDA İKİYE BÖLÜNEN TEPKİLER

Dağlık Karabağ savaşlarının yarattığı derin izler nedeniyle Efendi’nin bu tutumu Azerbaycan’da iki farklı yaklaşımı ortaya çıkardı:

Eleştirenler, "Şehit ailelerine saygısızlık. Karabağ acısına rağmen böyle bir jest kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Destekleyenler ise “Barışa giden yol küçük adımlarla başlar. Sanat ve müzik siyaset üstüdür” dedi.

BBC’ye konuşan bir kullanıcı tepkisini, “Bu davranış Karabağ’da hayatını kaybedenlerin anısına hakarettir.” sözleriyle ifade ederken, başka bir kullanıcı ise Efendi’nin tavrını “cesur ve doğru bir adım” olarak değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADA KAMUOYU İKİYE AYRILDI

Tartışmalar Azerbaycan’la sınırlı kalmadı. Bazı Ermeni kullanıcılar da Samira Efendi’ye teşekkür eden paylaşımlar yaparak tartışmaya katıldı.

Azerbaycanlı gazeteci Bahrus Aliyev, tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Toplum hâlâ savaş psikolojisinden tam olarak çıkmış değil. Nefreti sürdürmek kolay, barış için adım atmak cesaret gerektirir.”

"İNSANİ BİR JEST"

Aliyev, Efendi’nin davranışının siyasi değil, “tamamen insani bir jest” olduğunu belirtti.

SAMİRA EFENDİ: YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM, ÖZÜR YOK

Bakü’de katıldığı bir TV programında hakkındaki eleştirilere yanıt veren Efendi, şu ifadeleri kullandı:

“Ben siyasetçi değilim. Müzik benim için siyasetten daha güçlü bir dil. Yanlış bir şey yapmadım ve özür dilemeyeceğim.”

Sanatçı, “Eninde sonunda barış olacak, birbirimize gidip geleceğiz.” diyerek barış umudunu koruduğunu vurguladı.

KAZANAN MOĞOLİSTAN’DAN

Ermeni yarışmacı Saro Gevorgyan finalde beşinci olurken, Azerbaycan temsilcisi yarışmada finale kalamadı. Yarışmayı Moğolistanlı şarkıcı Michelle Joseph kazandı.

Asya’nın ilk büyük ses yarışması olarak bilinen Silk Way Star’da bu yıl Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Özbekistan gibi ülkelerden yedi finalist sahne aldı.